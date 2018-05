Mihai Chirica, despre viitorul sediu al PSD Iasi: "Asa este normal sa fie si la noi"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul unei conferinte organizate la Primaria Municipiului Iasi, edilul sef Mihai Chirica a spus cateva cuvinte despre viitorul sediului PSD Iasi. Citeste si: Mihai Chirica, reactie transanta privind evacuarea sediului PSD: "Sa inteleaga si domnul Popa ca nu ne copilarim cu respectarea legii" "Sa nu uitam ca traim in democratie, o democratie in care eu chiar cred, si un partid politic parlamentar trebuie sa aiba sediu. Asa este in democratie si asa este normal sa fie si la iasi. Eu nu vorbesc despre necesitatea evacuarii, cat despre necesitatea respectarii legii. Ca vor continua sa stea acolo, sau nu, asta va decide instanta, dar ei probabil vor avea un sediu", a aratat primarul Chirica. ...