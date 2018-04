Mihai Chirica si Traian Basescu particila la lansarea candidatului PUN pentru Primaria municipiului Chisinau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu si Mihai Chirica participa la conferinta de lansare a candidatului Partidului Unitatii Nationale in alegerile locale pentru Primaria municipiului Chisinau. La finalul manifestarii Traian Basescu i-a multumit personal public lui Mihai Chirica pentru sprijinul acordat candidatului PUN la Primaria Chisinau. ***Stire in curs de actualizare*** CITESTE SI: Iasul a semnat declaratia de unire cu Republica Moldova O initiativa depusa de alesii locali ai Partidului Miscarea Populara (PMP) Iasi a fost adoptata cu succes de municipalitatea ieseana. Proiectul a constat in adoptarea de c ...