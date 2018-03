Mihai Dedu l-a pus la punct pe Florin Busuioc: „esti praf! esti dus, esti varza! e colegul Dusu sau Busu?” Nu a tinut cont ca e in direct. Motivul e uimitor

In editia a stirilor matinale de la PRO TV, prezentatorii au fost pusi pe sotii. Mihai Dedu i-a spus o ghicitoare lui Florin Busuioc, cunoscut publicului larg drept Busu, la care omul de la meteo nu a stiut sa raspunda.

Pe langa faptul ca sunt colegi de ani buni, Florin Busuioc si Mihai Dedu sunt prieteni foarte buni, asa ca isi permit sa faca glume unul pe seama altuia, chiar si in direct. In editia de azi a stirilor matinale de la PRO TV, Busu a raspuns gresit la ghicitoare lui Mihai Dedu, asa ca s-a ales cu o noua porecla, spre amuzamentul colegilor sai. Prezentatorul l-a numit pe Florin Busuioc „Dusu’”. dupa ce acesta n-a reusit sa-i raspunda la ghicitoare.

„Esti praf! Esti dus, esti varza! E colegul Dusu sau Busu? Cum i se spune?”, s-a amuzat Mihai Dedu pe seama colegului sau de la meteo.

Smiley si Gina Pistol sunt protagonistii celei mai noi povesti de amor care este vehiculata de ceva vreme in presa mondena. Desi nu au confirmat inca in mod public faptul ca ar avea cu adevarat o relatie, cei doi au fost surprinsi de catre paparazzi impreuna, iar micile gesturi sunt cele care ii dau de gol.

Asa se face ca, duminica, cantaretul a lansat o piesa noua care are ca subiect iubirea. Despre aceasta piesa, Smiley a scris pe Facebook: ,,O poveste este despre dragoste, dragostea fata de tot ce ne inconjoara, si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!”.

Desi a facut-o in mod discret, a fost, totusi, in vazut tuturor: Gina Pistol a distribuit piesa iubitului ei scriind: ,,Piesa de azi”.

Gina Pistol, este, la fel ca si Smiley, discreta in ceea ce priveste viata privata, ei nu si-o pun pe tava precum altii care fac din viata lor un spectacol de televiziune. Insa, daca pana nu demult amandoi se fereau sa apara impreuna, preferand intalnirile acasa sau in locuri extrem de retrase, acum au mai facut un pas inainte.

Ce se intampla? Mai exact cele doua vedete ies de acum si in localuri mai populate, se vad cu prietenii, si deseori Gina il viziteaza pe Smiley la studio. In acest mod Gina a reusit sa devina apropiata si cu prietenii ,,zambaretului”. Una dintre vedetele cu care s-a imprietenit este Feli, care lucreaza de ani buni cu Smiley.

,,Gina nu avea cine stie ce prietenii in domeniul muzical pentru ca nu e domeniul ei. De cand cu Smiley, a cunoscut si s-a imprietenit cu multi artisti. Cei de langa Smiley stiu de relatia lor, dar niciunul nu sufla o vorba, le respecta discretia. Feli chiar a prins drag de Gina. Recent s-au distrat impreuna la Cluj unde Gina a avut un eveniment intr-un club. Ele se intalnesc des si pe la evenimente, dar ies si la cafele. Prietenii celor doi stiu de relatia lor, nu se mai feresc de ei”, sustin surse din showbiz, potrivit wowbiz.ro.

In plus, se anunta schimbari majore in viata Ginei Pistol. Cariera Ginei Pistol este infloritoare, acum, frumoasa blondina da o noua lovitura. Dupa participarea la emisiunea culinara, ea va prezenta o noua emisiune de televiziune. Gina Pistol a castigat castingul si va prezenta reality-showul ”Asia Express”, marcand o noua lovitura importanta in cariera, chiar daca, initial, ea a marturisit ca isi dorea sa participe ca simplu concurent, si abia apoi s-a inscris pentru postul de prezentator TV.

Iata ce a declarat ea pe aceasta tema:

,,Stiam despre format si eram fan al emisiunii, iar la inceput mi-ar fi placut sa merg concurent, pentru ca imi place acest stil de aventura. Mi se pare interesant, pentru ca iti depasesti limitele si inevitabil te vei descoperi. Intamplarea a facut sa ajung si la proba pentru prezentator si dupa auditie am aflat ca voi pleca in Asia cu toata echipa. Am fost extrem de incantata. Voiam sa vizitez oricum Asia si pentru ca nu sunt atrasa de zonele turistice, mi-as fi dorit sa o descopar mai altfel – partea rurala, rustica, sa fiu in natura sau sa vad cum traiesc localnicii. Chiar daca pentru unii par firava, sunt o femeie puternica si ma atrage tare stilul acesta de aventura. Imi place competitia si am ambitia necesara sa-mi ating obiectivele. Sunt sigura ca m-as fi descurcat, pentru ca am mai avut o experienta la fel de interesanta in expeditia din El Camino de Santiago. Am mers 1.000 km pe jos si am descoperit foarte multe lucruri la mine”.

