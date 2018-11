Mihai Fifor demisioneaza din Guvern

Mihai Fifor a anunţat luni că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Apărării, susţinând că vrea să întărească echipa PSD pentru a pregăti următoarele alegeri, respectiv proiectele ''extraordinar de importante'' pe care le are partidul. "Înainte de toate, vreau să spun că am prezentat şi colegilor mei, doamnei prim-ministru, domnului preşedinte Dragnea, mulţumiri pentru susţinere şi pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în două rânduri: odată ca ministru al Economiei şi odată ca ministru al Apărării Naţionale. Am încercat să fac un mandat cât se poate de bun şi sper că n-am înşelat încrederea nimănui. Pe de altă parte, am făcut o analiză foarte serioasă. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni şi am considerat ca pot să merg în echipă la partid, să încercăm să pregătim cei doi ani foarte grei care urmează. Cred că e nevoie să întărim echipa şi să putem să pregătim proiectele acestea extraordinar de importante. Prin urmare, am rugat-o şi pe doamna prim ministru şi pe domnul preşedinte Dragnea să fie de acord să-mi depun mandatul şi să pot să merg la partid să mă implic foarte serios", a declarat Fifor la Parlament, înaintea Comitetului Executiv Naţional al PSD. Potrivit acestuia, motivele pentru care a luat această decizie sunt legate doar de posiblitatea alăturării sale echipei de la partid. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)