Mihai Fifor, dupa vizita in SUA: "Romania se inarmeaza"

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat in aceasta seara, ca Romania urmeaza sa achizitioneze noi sisteme de aparare de coasta. Fifor precizeaza intr-un interviu pentru publicatia Morning Defense ca aceasta decizie este doar o „masura suplimentara de descurajare”. Anuntul a fost facut la scurt timp dupa ce ministrul Mihai Fifor a avut o intrevedere cu secretarul american al Apararii, Jim Mattis. Vezi si: Mihai Fifor, prima reactie in contextul scandalului din PSD: "Am convingerea ca printr-un dialog constructiv in cadrul CEX, cu multa intelepciune, putem gasi rezolvare pentru orice obstacol" Ministrul a mai precizat ca noile dispozitive ar putea fi amplasate p ...