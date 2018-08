Mihai Fifor, la Iasi: "Imi doresc mult ca aceasta tara sa reintre in matca unei normalitati"

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca isi doreste ca Romania sa reintre in matca normalitatii, precizand ca in an centenar n-ar trebui promovate ura si amenintarile cu moartea. Mihai Fifor a spus, vineri, la Iasi, ca este nevoie de dialog si ca in anul centenar ar trebui sa se discute despre unitate si solidaritate. "Imi doresc mult ca aceasta tara sa reintre in matca unei normalitati, in care sa putem avea un dialog, sa putem discuta, pentru ca e an centenar, despre unitate si solidaritate. Acestea sunt valorile pe care trebuie sa le promovam, nicidecum o segregare, nicidecum de ura, nicidecum de amenintari cu moartea la adresa unui cetatean al Romaniei", a afirmat Mihai Fifor. Ministru ...