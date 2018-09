Mihai Fifor, prima reactie in contextul scandalului din PSD: "Am convingerea ca printr-un dialog constructiv in cadrul CEX, cu multa intelepciune, putem gasi rezolvare pentru orice obstacol"

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In contextul razboiului izbucnit in interiorul PSD intre Liviu Dragnea si Gabriela Firea, Mihai Fifor a postat un mesaj pe o retea de socializare, subliniind faptul ca "solutiile pentru orice fel de nemultumire se discuta si se rezolva in interior prin discutii asezate". "Partidul Social Democrat a demonstrat in repetate randuri ca este un partid puternic, democratic si echilibrat, capabil sa ia decizii mature si corecte prin unitatea membrilor sai. Am trecut prin perioade dificile in care, doar impreuna, am reusit sa luam decizii bune pentru Romania si romani, in pofida incercarilor adversarilor nostri de a pune tot felul de piedici. Suntem si vom ramane o mare familie si, ca in orice fa ...