Mihai Fifor: PSD, cel mai democratic partid din Romania

Ministrul apărării, Mihai Fifor, a scris, duminică dimineața, pe contul său de Facebook, că, deși au fost și voci critice și acuzații incendiare, PSD rămâne „nu doar cel mai puternic, ci şi cel mai democratic partid din România, în care diferențele de opinie sunt respectate şi ascultate, iar deciziile importante se iau împreună”. „Oricât de The post Mihai Fifor: PSD, cel mai democratic partid din România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.