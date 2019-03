Mihai Gadea, interviu cu strategul lui Donald Trump: "Recunosc ca nu eram nimeni in San Antonio, dar a lucra pentru familia Trump inseamna totul"

Mihai Gadea si Brad Parscale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In spatele celui mai puternic om al Planetei exista un geniu. El este seful de campanie al lui Donald Trump. Omul care conduce campania de 1 miliard de dolari a lui Trump este la Bucuresti si singurul interviu pe care l-a acordat a fost lui Mihai Gadea. Brad Parscale, unul dintre cei mai influenti oameni ai momentului, intr-un interviu-eveniment. Brad Parscale are o poveste de viata fascinanta. Inainte sa intalneasca familia Trump era in cadere libera. Divortase, lucrurile nu-i mergeau bine nici in zona de afaceri. Un om care a facut sport si care era foarte viu din punct de vedere personal nu era in cel mai bun moment al vietii sale. Intalneste familia Trump si face un lucru fabulos. ...