Mihai Margineanu ii pune la zid pe cei care l-au criticat dupa momentul de la Premiile Gopo. „Nu ascult si nu-mi plac manelele si manelistii”

Mihai Margineanu a postat un nou mesaj pe contul de socializare, dupa ce si-a exprimat dezamagirea cu privire la momentul de la Premiile Gopo, cand s-a catat manele. Artistul le raspunde celor care l-au criticat.

„Joc in Las Fierbinti, care este cel mai bun serial de comedie romanesc si care este, cu fiecare episod al lui, un act de cultura romaneasca, recunoscut si apreciat de cele mai frumoase minti luminate ale intelectualitatii din Romania. E adevarat ca unii nu-l inteleg pentru ca liceul e greu!

Am cules folclor urban si l-am pus pe CD-uri : Raluca, Ma iubeste femeile, Zavalaidanga, Ce frumoasa esti, Paraschiva, Sobita, Ma cacai in fundu curtii … Toate sunt cantece populare si de pe strada , pur romanesco-tiganesco-maghiaro-pontice si daca ar fi sa dau timpul inapoi tot pe astea le-as alege. Mai cant si compozitii proprii apreciate sau mai putin apreciate : Dor de tata, Lupanar, Teatru minciuna, Jurnalista feminista si alte vreo cinci discuri”, a scris Margineanu pe contul de Facbook.

„NU urasc tiganii pentru ca le vorbesc limba”

Mihai Margineanu a tinut sa precizeze ca nu este rasist, mai ales ca are foarte multi prieteni tigani. „In anii 90 am urmat cursurile a doua facultati, una economica si una de instalatii in constructii, iar in anul 2012 am devenit pilot de avion dupa ce am terminat scoala grea si anevoiasa de pilot comercial . Am niste sute de ore de zbor . In afara de Natura si public nu prea exista ceva care sa ma sperie.

Fac concerte in toata sara, joc in filme, joc Caragiale la teatru Nottara, fac muzica pentru reclame, fac muzica pentru film, pilotez avioane, duc copiii la scoala si am timp sa si citesc cate o carte pe saptamana. Asa sunt iou, mai organizat !Nu ascult si nu-mi plac manelele si manelistii, pentru ca nu imi place atitudinea lor ssi nici ticurile verbale ”sa moara familia mea”, ”sa moara copiii mei” ,”sunt sefu la bani” si altele. Consider ca intr-o tara ca Romania in care invatamantul poate fi gratuit de la gradinita pana in ultimul an al primei facultati , niciun incult nu are nicio scuza. Parerea mea : incult = puturos=prost si n-ar trebui sa voteze pentru o galeata de malai.

Din cate stiu eu, NU urasc tiganii pentru ca le vorbesc limba, le cant cantecele in rromales, am trei dintre cei mai buni prieteni tigani, Nicu Dumitrescu , Michele Visan si Kiba, pe care ii iubesc si carora le-am botezat, cu mandrie si drag, copiii ( cam multi copii :) ) .

Momentul de la Gopo a fost unul URAT si cantat prost si am inteles ca nici filmul nu-i departe .

M-au injurat toti muzicantii din toate manelariile ss pentru asta le multumesc pentru ca m-as fi simtit foarte prost daca ma apreciau . sfat : Atentie la selfiurile cu voi insiva. Cauzeaza la depresie! M-au comentat si niste parerologi ipocriti carora nu o sa le spun numele pentru ca vreau sa ramana acolo in ‘anonimatul’ lor Rasistii sunt cei mai prosti oameni din lume ! Deci , iou fiind baiat istet n-am cum sa fiu rasist !

Ipocrit nu sunt pentru ca ipocritul nu spune lucrurilor pe nume !

Tema pentru acasa : ia ganditi-va putin la cuvantul GAGIU . Si la ce este el folosit”, a mai continuat el.

Dragos Bucurenci, mesaj dupa Premiile Gopo

Dragos Bucurenti a fost unul dintre cei care au reacionat pe contul de Facebook, dupa ce Mihai Margineanu si-a declarat dezamagirea dupa momentul de la Gopo. Inceputul postarii lui Dragos Bucurenci ii vizeaza pe Mihai Margineanu si Aurelian Temisan, doi din cei care au avut cele mai vehemente reactii fata de momentul din timpul Premiilor Gopo care a starnit controverse.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.