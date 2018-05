Mihai Margineanu s-a decis sa plece din Romania, alaturi de familie

Mihai Margineanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Nu mai plange Jane / Plansul e de forma / Jeana nu e moarta / Jeana sa transforma...", dar admiratorii lui Margineanu o pot face, pentru ca artistul a ales sa plece definitiv in Spania... Mihai Margineanu s-a mutat, alaturi de familie, sotia, Andreea si cei doi copii, Tudor si Alexandra, intr-o localitate din sudul Spaniei, unde anul trecut a cumparat o casa, cu credit bancar. Aleasa a fost Spania pentru ca aici, in ultimii zece ani, familia Margineanu si-a petrecut alaturi de prieteni majoritatea vacantelor. Vezi si: DOLIU in lumea muzicii: A murit o celebra cantareata care a facut furori in anii '80 Deocamdata serialul in care este distribuit – ”Las Fierbinti” ...