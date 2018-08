Mihai Morar a descoperit un mesaj in limba romana, in vacanța in Italia: ”E singura inscripție in limba romana pe care am gasit-o”

Senatorul PNL, Florin Citu, a spus ca rectificarea bugetara este una negativa, pentru ca la calculare trebuia sa se tina cont de executia bugetara actuala, nu cea viitoare. El a acuzat ca premierul Dancila "minte" pentru ca prezinta cifrele pe 7 luni, cand oficial exista date doar pe jumatate de an.

Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre FCSB si Rudar Velenje, din mansa secunda a turului doi preliminar al Europa League.

Mihai Morar se află în vacanță în Italia, iar acolo a făcut o mare descoperire. A împărtășit momentul cu fanii lui. În timp ce se plimba cu bicicleta pe malul lacului Garda din Italia, Mihai Morar a găsit un mesaj uriaş pe asfalt, chiar în limba română. Vedeta a captat imaginea într-o fotografie pentru fanii