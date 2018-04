Mihai Nesu, moment emotionant la meciul cu Utrecht: tricolor urias cu chipul sau si multe emotii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Nesu (37 de ani) a avut parte, joi, de o seara speciala. La sapte ani de la accidentul teribil care i-a marcat viata, fostul fundas s-a intors pe stadionul lui Utrecht, la meciul cu Groningen, iar fanii si oficialii clubului olandez i-au oferit o primire aparte. Nesu a privit din tribune cum fosta sa formatie remizeaza cu Groningen, 1-1, dar rezultatul meciului nu a fost niciun moment important intr-o seara in care suporterii olandezi nu au ramas impasibili fata de drama prin care trece omul pe care, acum sapte ani, il impingeau de la spate sa urce in banda stanga si sa ofere o centrare de calitate. La startul reprizei a doua, un tricolor imens a fost afisat in peluza lui Utrecht, steagul avand pe el chipul omului a carui ...