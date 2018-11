Mihai Nesu primeste o veste exceptionala! Elvetienii au inventat un dispozitiv care i-ar schimba intreaga viata

Mihai Nesu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viata lui Mihai Nesu s-a schimbat pentru totdeauna cu 7 ani in urma, cand a suferit o fractura a unei vertebre, in timpul unui antrenament al lui FC Utrecht, si a ramas paralizat. Fostul fotbalist are parte, insa, de o veste uriasa. Cativa cercetatori elvetieni au inventat un dispozitiv care l-ar putea ajuta sa mearga din nou. Deocamdata, acesta are cateva dezavantaje si inca e in perioada de teste, dar previziunile sunt optimiste. Concret, trei oameni de stiinta de la Scoala Federala Politehnica din Lausanne au creat un dispozitiv care se poate implanta in jurul sirei spinarii, de unde transmite semnale electrice din creier catre picioare, noteaza BBC. Mihai Nesu: La mine se vede ca sunt paralizat, dar al ...