Mihai Șora, Maia Morgenstern și alte personalitați ale Romaniei au fost colegi de banca pentru copiii din Generația 'Singur acasa'

Mihai Șora, Maia Morgenstern, Marius Manole, Ana Barton, Ligia Deca și alte personalități ale României au fost colegi de bancă, miercuri, pentru copiii din Generația "Singur acasă", ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, arată Mediafax.

Prima oră de caligrafie din acest an școlar a avut loc la Muzeul Național Cotroceni din Bucureşti. Evenimentul propune să ofere un îndemn în favoarea scrisului de mână și a educației temeinice, în contextul în care caligrafia a fost scoasă din programa școlară.

La "Ora de caligrafie" au participat copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, de care se îngrijește Organizația Salvați Copiii. Demersul își propune să le arate că scrisul (de mână) și cititul, educația temeinică, înseamnă o mică alinare și o mare șansă.

"Ora de caligrafie este un concept la care am ajuns punându-ne întrebări simple despre dezastrul din învățământul românesc. Am trecut de la cauză la efect și de la efect la cauză, am numărat 25 de miniștri ai Educației din 1990 încoace. Și am ajuns la concluzia că educația în România se face mai mult în ciuda decât datorită sistemului de învățământ, care sistem, de pildă, a găsit de cuviință să scoată din programa școlară orele de caligrafie", spune Călin Hera, cofondator PiArt Vision, organizator al evenimentului Ora de caligrafie.

La rândul ei, Ligia Deca, consilier de stat Departamentul Educație și Cercetare, a precizat că "este binevenită orice disciplină din programa școlară care îl ajută pe copil să fie independent și autonom. Caligrafia este o astfel de disciplină care contribuie la formarea personalității copilului".

Directorul general al Muzeului Național Cotroceni, Liviu Jicman, a insistat asupra importanței pe care caligrafia o joacă în educația copiilor. Acesta a precizat că ediția de anul acesta a fost dedicată copiilor ai căror părinți au fost nevoiți să plece la muncă în străinătate, organizatorii propunându-și în felul acesta să-i introducă pe tinerii școlari în tainele scrisului de mână.

"Scrisul de mână înseamnă o disciplină intelectuală. Când eram mic, scriam cu penița. Puteam scrie subțire partea de sus a literelor și gros partea inferioară. Eram obișnuiți să respectăm această regulă, să dăm un anumit fason scrisului propriu", spune scriitorul Mihai Șora.

Actrița Maia Morgenstern a vorbit despre caligrafia primului cuvânt scris de mână, "mama": "Sunt frumoase literele cuvântului 'mama'. Conferă stabilitate, liniște, calm, dincolo de complexitatea și simplitatea gândurilor și a sentimentelor ce rămân".

"Scrisul de mână dezvoltă memoria și are legătură cu interiorul nostru. E o prelungire a minții și a inimii noastre. Pixul te forțează să alergi, să fugi din pagină. Penița îți dă timp, te lasă să gândești. Scrisul de mână e o amprentă", a afirmat scriitoarea Ana Barton.

"Vorba zboară, scrisul rămâne", a adăugat actorul Marius Manole. "Nu avem Caligrafia în programa de învățământ, dar avem manuale cu foarte multe greșeli", a mai spus acesta.

Ora de caligrafie a fost susținută de învățătoarea Cristina Senoș, de la Școala gimnazială nr. 1 "Sfinții Voievozi" din București, împreună cu elevi ai claselor I-IV aflați în grija Organizației Salvați Copiii.

Conform datelor Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, sunt aproape 100.000 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Respectiv de trei ori mai mult, conform studiilor și cercetărilor făcute de organizații independente, au arătat organizatorii.

"Probabil că au scris de zeci de ori cuvântul <> pe caietul dictando sau poate că le-au spus tot de atâtea ori, în scris, <> părinților plecați să muncească dincolo de granițe, rupându-se din sânul familiei. Prețul pe care-l au de plătit părinții și copiii, în astfel de situații, este scump de ambele părți. Pentru copii, însă, este mult mai greu. Copiii ai căror părinți lucrează în străinătate sunt mai vulnerabili emoțional, încep să îşi piardă interesul pentru școală și întâmpină probleme în relaționare. Lipsa afecțiunii directe a părinților îi face pe aceștia să se confrunte cu dificultăți emoționale, sociale și educaționale", a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale. Peste 6.500 de copii şi reprezentanții lor, persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au beneficiat până acum de servicii de intervenție directă (suport educațional, psihologic și social).

O componentă importantă a programului destinat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, derulat de Salvați Copiii România, o reprezintă serviciul de consiliere telefonică și online destinat protecției copiilor afectați de migrația economică a părinților, singurul serviciu de acest tip din România.

Proiectul "Ora de Caligrafie", aflat anul acesta la a doua ediție, este un concept PiArt Vision organizat în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni, cu sprijinul Organizației Salvați Copiii.