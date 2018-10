Mihai Radulescu, romanul care le-a ajutat pe Udrea si pe Bica in Costa Rica, despre situatia acestora

Elena Udrea si Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanul care le-a ajutat pe Elena Udrea si pe Alina Bica sa se stabileasca in Costa Rica a oferit un interviu pentru Antena 3 trimisului special Ana-Maria Bujor. "Fixerul" Mihai Radulescu nu recunoaste ca exista niste dosare penale care l-ar viza in Costa Rica, desi autoritatile de acolo au confirmat aceste informatii pentru Antena 3. Din informatiile obtinute de Ana-Maria Bujor, Mihai Radulescu ar fi vizat si de o ancheta mult mai grava, insa autoritatile nu au vrut sa ofere prea multe informatii in acest caz. Vezi si: Detalii de ultima ora despre Elena Udrea. Ce bucurie i-a facut logodnicul acesteia in inchisoare "Sunt lucruri foarte 'coafate' ceea ce s- ...