Mihai Sora ii raspunde Noricai Nicolai: Nu mai suntem in '90 cu televiziunea unica si mincinoasa. Astazi avem cu totii telefoane

Scriitorul Mihai Sora a reactionat vineri dupa ce europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a spus ca imaginile cu agresiunile jandarmilor au fost trucate, facand o paralela intre mineriade si mitingul din 10 august. El spune ca, daca in 1990, in "anii cu televiziunea unica si mincinoasa", era usor pentru unii sa falsifice istoria si sa manipuleze, in ziua de astazi toti au telefoane si aparate foto si video cu care pot surprinde imagini care nu pot fi falsificate sau distruse.