Mihai Sora, la decernarea premiului Cetateanul European 2018: 'Europa generoasa si geniala va triumfa in fata celei feroce'

Mihai Şora, în vârstă de 101 ani, a mulţumit marţi, la Bruxelles, la ceremonia de decernare a premiului Cetăţeanul European 2018, iar soţia sa a citit câteva rânduri scrise de filosof despre ce a însemnat Europa pentru România în anii dictaturii. Vlad Voiculescu a primit premiul pentru Asociaţia MagiCamp, informează News.ro.

"Am văzut Europa dezmembrându-se, am văzut Europa mută în faţa barbariei, neputincioasă, obosită, eroică sau supusă; am văzut Europa dansând pe muzica altora: dictatori fanatici şi populişti bolnavi. Dar am ştiut întotdeauna - cu o încredere senină, de nezdruncinat - că partea generoasă şi genială a Europei va triumfa în faţa părţii animalice şi feroce, că Europa îndrăzneaţă - cea care, din vremuri antice, de la bătrânul Socrate, caută „de ce-ul lucrurilor” - acea Europă va găsi întotdeauna mijlocul de a pleca în căutarea răspunsurilor", au fost cuvintele lui Mihai Şora transmise de soţia sa, Luiza Şora.

Scriitorul a vrut să sublinieze ceea ce a salvat naţiunea română în anii dictaturii.

"A fost o vreme, în România, în anii cei mai întunecaţi ai dictaturii, în care mulţi intelectuali au fost interzişi de Cetate, trăiau pe fundul prăpastiei, erau aruncaţi în închisoare. Ceea ce ne-a salvat atunci, nu au fost nici armele, nici cancelariile, ci spiritul european: „Iliada” şi „Odiseea”, ”Don Quijote” şi „Fedra”, „În căutarea timpului pierdut”, „Muntele vrăjit”, „Hamlet” şi „Divina Comedie”, Călătoriile lui Gulliver” şi „Un anotimp în infern”, „Conştiinţa lui Zeno” şi „Memoriile lui Hadrian”, „Faust”, „Război şi Pace”.

Potrivit filosofului, "Toată seva arzătoare a acestor cărţi şi a altora, suflul revigorant al Europei au putut să se strecoare - în pofida dictaturii, în ciuda cenzurii, fricii, frigului, foamei - între copertele unei colecţii cu titlu din trei litere „BPT” (Biblioteca pentru toţi)”.

Acest ”lucru” (la fel de indispensabil şi la fel de condamnabil într-o dictatură), a fost „spiritul Europei”, a mai spus Şora.

În fiecare an, Parlamentul European acordă Premiul Cetăţeanul European unei persoane, unui grup ori asociaţii şi organizaţii care au avut reuşite excepţionale şi s-au implicat în activităţi de promovare a înţelegerii şi integrării cetăţenilor statelor membre UE, de cooperare culturală, proiecte legate de Anul European şi în activităţi care exprimă valorile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.