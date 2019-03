Mihai Teja: 'E usor sa intru in pauza sa mimez ca arunc cu sticla in geam'

Antrenorul FCSB, Mihai Teja, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că preferă să le explice jucătorilor anumite lucruri la pauza meciurilor, decât să intre în vestiar şi să arunce sticla în geam, scrie news.ro.

"Nu ştiu dacă e un blocaj. E drept că nu sunt cele mai bune rezultate, dar la fiecare meci băieţii au încercat să dea maximum, au avut o atitudine bună. Când Gică Hagi iese după meci şi spune că echipa Steaua a creat mai mult fotbal, eu cred că lucrurile acestea trebuie să le luăm. Gică Hagi este unul dintre antrenorii cei mai buni de la noi şi din Europa, este foarte orgolios, ambiţios şi după meci a avut tăria şi puterea să spună că Steaua a produs mai mult fotbal. Iar noi am fost desfiinţaţi. OK, din punct de vedere al rezultatului, dar sunt şi lucruri pozitive şi lucruri pe care nu poţi să le schimbi în scurt timp la echipă. Cine crede că are reţeta ca într-o lună, două să schimbe total ceva şi să câştige campionatul la orice echipă la care merge, este foarte bine. M-aş bucura pentru acel antrenor. Scurtcircuitul este că nu am câştigat, din punctul meu de vedere. Am dominat toate meciurile indiferent cu cine am jucat, suntem echipa care riscă pentru a câştiga meciul, ca să rişti trebuie să te deschizi. Normal, sunt momente în joc când oricine poate să greşească. Eu cred în responzabilizarea jucătorului, să-l fac să devină mai bun, să conştientizeze că trebuie să devină mai bun. E uşor să intru în pauză să mimez că arunc cu sticla în geam. Nu cred că reacţia jucătorului este dacă antrenorul aruncă cu sticla în geam. Reacţia jucătorului este dacă îl vede pe antrenor că îi explică nişte lucruri şi îi dă mai multă încredere să se ducă a doua repriză şi să joace mai bine. Ştiu că la Steaua se doreşte şi să joci cel mai bine şi să câştigi cu 3, 4-0. Îmi doresc şi eu asta. Din păcate, rezultatele ne-au supărat cel mai mult, dar nu putem să spunem că băieţii nu au alergat sau că nu au vrut. Eu văd şi lucrurile pozitive", a declarat Teja.

Afirmaţiile lui Nicolae Dică, ptorivit cărora ar fi antrenat mai mult faza defensivă dacă ar fi rămas la FCSB, nu l-au deranjat pe Teja: "Primesc ca sfat orice, pentru că nu le ştiu pe toate. Asculţi în stânga, în drepata, apoi iei decizii. Sunt de acord că trebuie să lucrezi partea defensivă, dar nu numai, pentru că în fotbal există şi partea defensivă şi cea ofensivă. Trebuie să lucrezi mult mai bine şi una, şi cealaltă, trebuie să lucrezi tot."

El nu s-a arătat deranjat nici de faptul că la echipa naţională a fost convocat de la FCSB doar Romario Benzar; "Aş fi vrut să am toţi jucătorii la lot. Dar dacă selecţionerul a hotărât asta... Avem cinci jucători la echipa de tineret, în schimb. Atât a hotărât Cosmin Contra, înseamnă că aşa a decis el. În funcţie de randament, în funcţie de ce are nevoie la echipa naţională domnul Contra... Orice jucător e supărat când nu este convocat, dacă eşti la echipa naţională e o mândrie pentru tine, clar. Dar nu trebuie să te dărâme lucrul acesta, trebuie te facă mai puternic, să dai mai mult la echipa club, la antrenament, ca să poţi ajunge acolo. Trebuie să arăţi mai mult pe teren ca să ajungi la echipa naţională."

Citește și: AS Monaco a învins, scor 1-0, echipa Lille

După ce Becali a anunţat curăţenie în lot, Teja spune că lucrurile se pot schimba până la vară, dacă echipa va începe să câştige.

"Este o atmosferă bună la echipă, băieţii sunt conştienţi că trebuie să câştigăm meciurile, că trebuie să dăm mai mult, împreună suntem conştienţi de lucrul acesta. Suntem la Steaua, ne-am asumat când am venit la Steaua că trebuie să dăm mai mult şi este clar că sunt foarte mari cerinţele şi atunci trebuie să muncim mai mult la antrenament şi să jucăm mai bine. Până la vară, cred că mai e destul timp, iar dacă noi o să jucăm foarte bine şi o să câştigăm toate meciurile de acum încolo şi dacă o să câştigăm campionatul, o să vedem la vară ce se întâmplă", a afirmat antrenorul.

Mihai Teja a mai spus că se va baza în continuare pe Nedelcu, Stoian şi Gnohere.

"Nedelcu are un caracter foarte bun. Em vorbit tot timpul cu el, vorbesc cu fiecare jucător, i-am explicat că sunt momente grele în viaţă, când nu îi iese jocul, trebuie să ai răbdare, o să-ţi vină altă şansă, trebuie să domenstrezi când îşi vine a doua, a treia şansă, trebuie să dai mai mult la antrenament. O nereuşită nu trebuie să te doboare, trebuie să te facă să fii mai puternic. Stoian se antrenează foarte bine, este în lot, ne bazăm pe el pentru emciurile pe care le vom avea, cu siguranţă avem nevoie de Stoian, este un caracter foarte bun, un jucător bun, cu experienţă foarte mare şi când va avea şansa lui va intra şi sper să ajute echipa. Antrenorul îl ţine în teren pe cel care joacă bine, nu poţi să-l scoţi din teren şi să-l pui pe celălalt doar de dragul de a face o rotaţie. Jucătorii care joacă bine trebuie să rămână pe teren. Gnohere este un jucător valoros. Dar nu pot să scot un jucător care intră, joacă bine, dă goluri, pentru un altul care nu a jucat deocamdată. Gnohere a jucat bine când a intrat şi ne ajută. Va intra în meciurile viitoare, este un jucător important, golgheterul echipei şi a dat foarte mult pentru această echipă. Va avea şansa lui să joace. Nu pot să scor un jucător care a jucat bine şi a dat goluri. Cum să-l scot pe Hora care a intrat la fiecare meci şi dat goluri la fiecare meci? Gnohere a fost în aceeaşi situaţie cu Alibec. Dădea goluri şi stătea şi cred că nu i-a convenit nici lui. Am vorbit cu el, e un băiat intelegent, un mare caracter şi a zis că nu e nicio problemă, îşi aşteaptă rândul şi atunci când va intra va demonstra mult mai mult şi va înscrie", a spus el.

Întrebat dacă e deranjant faptul că adversarele au început să-şi facă planul cu trei puncte câştigate cu FCSB, Teja a răspuns: "Fiecare gândeşte ce vrea, crede ce vrea. Şi dacă eram pe primul loc la 20 de puncte avans, tot ar fi vrut să bată Steaua şi aceeaşi melodie ar fi pus-o (n.r. - în vestiar, pentru a sărbători victoria). Poate şi cei de la Craiova au avut încredere înainte (n.r. - că o să învingă FCSB) şi celelalte echipe, dar nu înseamnă că şi câştigă meciul."

Teja nu este nemulţumit de faptul că meciul cu Astra va fi arbitrat de Horaţiu Feşnic.

"Nu are treabă una cu alta (n.r. - că Feşnic a jucat la CFR). Feşnic este un arbitru tânăr, un arbitru bun, care mie îmi place cum arbitrează şi cu siguranţă un arbitru trebuie să fie imparţial, indiferent de trecutul pe care l-a avut. Ce, o să ţină cu CFR pentru că a jucat la CFR? Nu. Trebuie să-i recunoaştem meritele, este un arbitru foarte bun", a spus Teja.

Partida Astra Giurgiu - FCSB va avea loc, duminică, de la ora 17.00, în etapa a II-a a play-off-ului Ligii I.