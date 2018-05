Mihai Traistariu, dezvaluiri nestiute despre viata lui: „Mi-era frica. Nu ar trebui sa povestesc”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Traistariu are o poveste de viata care ar putea fi un scenariu de film. Artistul a trait multe clipe greu de inchipuit pe vremea cand era copil. Mihai Traistariu a povestit in cadrul emisiunii „Rai da buni” cate a indurat in copilarie si prin cate situatii a trecut, dar mai ales cate batai a vazut in casa lui. Artistul a vazut de multe ori ca mama lui era agresata de catre tatal lui. „Cu totii avem o poveste. Fiecare poveste e individuala, frumoasa sau nu. Trebuie sa precizez ca parintii mei nu mai traiesc, amandoi. (…) In ziua de azi noi ne intelegem bine, cei patru frati. Parintii mei s-au iubit la inceput, pe parcurs nu s-au mai inteles. Au stat si in camere diferite. Dormeau separat. Mama to ...