Mihai Tudose a dat Cupru Min pe mana mafiei chineze! Numele unui actual ministru apare in scandalul momentului

Jurnalistii de la GSP au dezvaluit luni cum Societatea Cupru Min a vandut printr-un contact pe doi ani semnat in octombrie 2017 cu o companie din Hong Kong toata productia de mineriu de fier a Romaniei. Compania aceasta este reprezentata de Wang Yan, un controversat om de afaceri chinez caruia i-a fost retrasa cetatenia romana in urma cu cativa ani, la solicitarea SRI, pentru ca reprezenta "un pericol pentru siguranta nationala". Marti, acestia au prezentat cum prima data cand s-au prezentat la negoieri, partea chineza a fost refuzata, dar apoi acestia au venit cu aprobare de la fostii ministri ai Economiei, Mihai Tudose si Mihai Fifor. "Cred ca in perioada vizitelor acelea, ca au fost prima, cand nu i-am ...