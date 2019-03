Mihai Tudose il pune la COLȚ pe Codrin Ștefanescu: 'Lasa-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice. Se recomanda si in tratatele de medicina'

Vicepreşedintele Pro România, Mihai Tudose, a afirmat duminică, făcând referire la declaraţiile de la Braşov ale secretarului general al PSD, Codrin Ştefănescu, că "pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici", conform Agerpres.

Întrebat la o conferinţă de presă despre afirmaţiile ale lui Codrin Ştefănescu, conform cărora PSD ar fi singurul partid cu "oameni normali", Tudose a răspuns: "Pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici. Se recomandă şi în tratatele de medicină. Lasă-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice. Celor care le ies balaurii de sub pat e bine să nu-i contrazici. Eventual le recomanzi să taie picioarele de la pat ca să stea patul lipit de podea să nu mai aibă loc bau-baul acolo".

Citește și: Niculae Bădălău a EXPLODAT după ce a fost atacat în plină stradă: 'Nu putem accepta să fie folosite asemenea 'injective'

Duminică, la un miting de susţinere a PSD, unde au fost invitaţi şapte miniştri, secretarul general al social-democraţilor, Codrin Ştefănescu, le-a spus celor prezenţi că "PSD este singurul partid românesc care nu este finanţat din străinătate, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalţi.

"Azi ne batem între români şi cei care sunt împotriva României. Să spuneţi tuturor - prietenilor, colegilor, familiei - lucrul acesta. Anul acesta ne batem pentru România!", a mai spus Ştefănescu. Potrivit acestuia, întâlnirea din Piaţa Sfatului din Braşov este primul miting electoral al PSD din acest an.

Mitingul a precedat Conferinţa extraordinară de alegeri a PSD Braşov, în cadrul căreia urmează să fie reconfirmat în funcţie actualul preşedinte al filialei, senatorul Marius Dunca, acesta fiind singurul candidat. Au participat la eveniment vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Vlad Oprea, al Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, al Turismului, Bogdan Trif, al Culturii, Daniel Breaz, şi al Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu, precum şi secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu.