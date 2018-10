Mihai Voropchievici. Care este semnificatia orelor fixe in iubire

Ore fixe iubire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a prezentat sambata care este semnificatia orelor fixe in iubire. Iata ce inseamna atunci cand te uiti la ceas la anumite ore: 00.00- Iubirea are sanse sa dureze o viata si tot ceea ce gandesc se materializeaza. 1.00- Are sentimente intense si partenerul se simte atras de calitatile lui native. 2.00- Daca esti singur si nu ai un partener, in urmatoarele zile apare cineva care te scoate in oras. Pentru cei care sunt intr-o relatie, nu e un semn bun. 3.00- Partenerii sunt mai timizi, asa ca celalalt trebuie sa ia initiativa. 4.00- Relatia devine mai serioasa, poate se termina chiar cu o casatorie. 5.00- Gandeste de doua ori inainte de a actiona ca nu cumva sa gresesti. 6 ...