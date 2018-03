Mihai Voropchievici: Ea e zodia care in luna martie va avea probleme mari

Zodia pesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astrologul si numerologul Mihai Voropchievici a facut zilele trecute previziunile pentru luna martie pentru fiecare zodie. Din aceste previziuni retinem ca majoritatea nativilor vor avea o luna de senzatia, cu exceptia uneia.„Pestii au o luna mai cu susul in jos. Au o luna de mesaje, de comunicare, de interpelare. Sunt pe postura de acumulare de informatii”, a declarat Voropchievici in cadrul emisiunii „Adevaruri ascunse” de la Antena 3. Citeste si Va e sortit sa fiti impreuna pana la moarte - 4 cupluri care sunt suflete pereche Intr-adevar Pestii au avut parte de multe schimbari in ultima vreme. Au fost nevoiti sa treaca prin multe dusuri reci, sa realizeze cat ...