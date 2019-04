Mihai Voropchievici: Horoscop pentru saptamana 8-15 aprilie. Sagetatorii au tripla protectie, Leii castiga pe toate planurile

mihai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numeorologul Mihai Voropchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse” previziunile runelor pentru saptamana 8-15 aprilie. HOROSCOP. Berbec. Are o saptamana in care trebuie sa-si consolideze pozitia lui, si acasa intre membrii familiei, si la munca, printre colegi, dar totodata si in societate, in sfera cu care vine in contact zi de zi. Consolidarea pozitiei tale. Sa stie cine e Berbecul, cine e seful si ce trebuie sa spuna. HOROSCOP. Taur: Nativii Taur beneficiaza de incarcatura lui Vunjo. E saptamana in care ei au castigat de toate in toate planurile. HOROSCOP. Gemeni: Trebuie sa fie pregatiti pentru o suita de schimbari saptamana viitoare, dar schimbari benefice, majore, cu insemnatate, ...