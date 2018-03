Mihai Voropchievici: Luna martie este luna cutremurelor. Pamantul va elimina energiile in curand

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suntem in an de pamant. Se elibereaza energiile acumulate. Pamantul este ca un burete, trebuie sa elimine energiile negative care sunt cutremurele, inundatiile, ploile torentiale. In luna martie se pot intampla astfel de lucruri, a spus Mihai Voropchievici la Antena 3. Cand va avea loc urmatorul mare cutremur Activitatea seismica in Romania s-a intensificat in ultima vreme. Autoritatile fac pregatiri intense, iar cei de la ISU se lauda ca in acest moment metodele de alarmare functioneaza la parametri normali, insa imbunatatiri se vor face in continuare. Romania a fost lovita in ultimul de un cutremur semnificativ ca intensitate: de 5,4 grade anul trecut. In ultimele luni, s-au produs cutremure de peste 4 grade ca intensitate ...