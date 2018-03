Mihai Voropchievici si horoscopul vedic. Care este zodia ta in horoscopul intelepciunii?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Vorpchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse” horoscopul vedic. Supranumit si horoscopul intelepciunii, fiecare semn din acest horoscop indian are un echivalent in cel european. Berbec - Mesha: Nativii din aceasta zodie sunt agitati, agili, competitivi, din acest motiv, aceste calitati conduc la incapatanare si mai mare. Sunt iubitori. Taur- Vrishaba: Conservatori, romantici, nu-si exteriorizeaza sentimentele, sunt prietenosi lu muncitori. Cand sunt calcati pe coada, nu accepta. Au iesiri de furie. Gemeni - Mithuna: Maestrii comunicarii, chef de viata molipsitor. Au multi prieteni. Traiesc inconjurat de tot ce e bun. Vor distractii. Rac - Karkata: Famlisti convinsi, traditionalisti, cu mare resp ...