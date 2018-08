Mihai Voropchievici si partea intunecata a fiecarei zodii. Lucruri nestiute despre fiecare nativ

Mihai Voropchievici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a vorbit in emisiunea „Adevaruri Ascunse” despre latura intunecata a fiecarei zodii. Berbec: Lacom, vrea mereu mai mult. Se pricepe extraordinar sa manipuleze in folosul lui. Taur: Traieste mereu in trecut, nu iarta pe cei care au gresit, greselile lui se intorc impotriva lui. Gemeni: Chirurgul in a diseca omul, dar fara sa aiba remuscari. E periculos daca sunt provocati si sa-si arate rautatea din el. Rac: Toti spun ca e neajutorat, de multe ori considera ca e vrednic de dispret, dar sub carapace e siret si te manipuleaza, muta totul in favoarea lui. Leu: Nu lasa niciodata sa-i descopere nimeni latura afectiva. Minte cu nerusinare ca sa-si atinga scopul. Fecioara: ...