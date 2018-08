Mihail Bumbes, unul din oamenii care au facut scut in jurul femeii jandarm batute: „Era normal sa incercam sa-i salvam”

Mihail Bumbes este unul din oamenii care au facut scut in jurul femeii jandarm batute si a colegului acesteia. Tanarul a povestit pe Facebook ce a trait in acele momente.

„Cand am ajuns la cei doi jandarmi prinsi intre protestatari erau deja cazuti la pamant, iar primul gest, instinctual, a fost sa fac scut uman pentru a-i proteja. Nu m-am gandit nicio clipa ca oamenii aceia fac parte dintr-o institutie pe care o vreau desfiintata pentru abuzurile asupra mea din trecut si pentru ceea ce reprezinta, un brat represiv al statului, scopul era salvarea lor. A urmat o ploaie de pumni si picioare incasate, eu si toti cei care reusiseram sa facem un baraj viu de la cei care veneau valuri, valuri sa loveasca, iar o fata din cordon s-a aruncat disperata peste cei doi pentru a-i proteja. Pentru cateva momente violenta incetase, fapt ce ne-a determinat pe cei din scut sa-i ridicam pe jandarmi pentru a-i scoate din mutime. A fost o greseala copilareasca pentru ca odata ridicati a inceput din potopul de lovituri, iar eu am pierdut filmul pentru cateva zeci de secunde in urma unor lovituri primite in cap. Am mai vazut doar cum cativa jandarmi au venit sa-si recupereze colegii. Din fericire, jandarmerita si jandarmul n-au suferit rani care sa le puna viata in pericol, dar nu pot spune acelasi lucru despre cei pe care jandameria i-a prins la intersectia Mihalache cu Titulescu stand pe treptele si balustarda unei cladiri de birouri, desi si-au aratat clar intentia nonviolenta. I-au rupt cu bastoanele, doi dintre ei ramanand inconstienti la pamant. Si asta doar ce am vazut eu”, a povestit Mihail Bumbs pe Facebook.

Stefania, femeia jandarm batuta, este internata la Spitalul Floreasca, suferind mai multe traumatisme la nivelul corpului si capului. Medicii au infirmat diagnosticul de fractura de coloana cervicala. Potrivit unor surse, femeia a fost lovita cu sete desi le striga celor care o loveau: „Ma omorati! Ma omorati!”. Stefania a fost salvata de mai multi protestatari, unul dintre acestia sarind sa o protejeze cu propriul trup, pentru a putea iesi de sub pumnii si picioarele agresorilor.

Vineri seara, 452 de persoane au fost ranite in urma violentelor din Piata Victoriei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.