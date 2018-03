Mii de angajati E.ON vor deveni someri! Anuntul facut de sefii companiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul german de utilitati E.ON va desfiinta aproximativ 5.000 de locuri de munca in timpul integrarii Innogy, care va avea loc printr-un schimb de active cu grupul RWE, relateaza MarketWatch, citat de News.ro. Potrivit acordului, locurile de munca care vor fi desfiintate vor fi echivalente cu circa 7% din forta de munca a E.ON dupa finalizarea acordului cu RWE, care, potrivit companiei, va creste de la 40.000 in prezent la peste 70.000. Acordul va permite economii anuale de 600-800 de milioane de euro pana in 2022, potrivit E.ON. Potrivit acordului anuntat duminica, E.ON se va concentra in primul rand pe retelele de distributie si pe operatiunile de retail, iar RWE va deveni cea mai mare companie de generare a energiei din E ...