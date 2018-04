Mii de elevi au avut ocazia de a-si forma o parere despre cum ar trebui sa arate viitorul lor 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate cele 11 facultati ale Universitatii Tehnice „Gheorrghe Asachi” din Iasi au pregatit activitati antrenante, inovatoare si creative prin intermediul carora elevii vor fi introdusi in fascinanta lume a ingineriei si arhitecturii. In perioada 21 - 25 aprilie, atat la cortul ce va fi instalat in fata Rectoratului, cat si in laboratoarele celor 11 facultati, elevii vor putea sa lucreze direct pe modele concepute la imprimante 3D, vor experimenta proiectii VR, vor vedea tehnologii care le permit sa scrie cu ochii, vor controla robotii viitorului si vor afla cum arata materialele la nivel atomic. In laboratoarele celor 11 facultati vor putea asista la experimente in tunele aerodinamice, vor vedea platforme de simulare ...