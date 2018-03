Mii de femei au iesit pe strazi in Londra pentru a sustine egalitatea de gen si a sarbatori Ziua Internationala a Femeii

Mars google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de persoane au participat la un mars in centrul Londrei pentru a sustine egalitatea de gen si a celebra implinirea a 100 de ani de cand femeile si-au castigat dreptul la vot, scrie News.ro, citand The Guardian. Este vorba despre evenimentul #March4Women, organizat anual de societatea caritabila Care. Marsul are loc in fiecare an in apropierea sau chiar de Ziua Internationala a Femeii. Organizatorii au promis un mars "optimist si care va inspira lumea". Scopul evenimentului este de a readuce in agenda publica problema inegalitatii de gen cu care trebuie sa se confrunte femeile si fetele din intreaga lume. Au participat politicieni de la diferite partide precum si grupari reprezentand toate relig ...