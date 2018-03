Mii de participanti la Marsul pentru Viata 2018 din Iasi

Marsul pentru Viata 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 24 martie 2018, incepand cu ora 13, la Iasi are loc Marsul pentru Viata, cu tema Uniti pentru Viata. Evenimentul va avea ca punct de plecare Piata Unirii si va reuni un numar de 10. 000 de participanti care vor promova dreptul la viata al copiilor nenascuti si sprijinirea femeilor aflate in criza de sarcina. Procesiunea va porni la ora 14:00 si se va desfasura pe traseul Piata Unirii, str. Gavriil Musicescu, Bulevardul Independetei, str. Ion C. Bratianu, Teatrul National, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, iar finalul evenimentului va fi incununat cu momente artistice, tot in Piata Unirii, sustinute de Grupul vocal-intrumental al Parohiei «Sf. Nectarie» din Iasi, de Cor ...