Mii de persoane au manifestat in Hong Kong pentru apararea libertatilor politice in fosta colonie britanica

Mii de persoane au manifestat luni în Hong Kong pentru apărarea libertăţilor politice în fosta colonie britanică, în timp ce tot mai multe persoane denunţă creşterea influenţei Beijingului asupra teritoriului semiautonom, scrie Agerpres.

Manifestaţia, în ziua sărbătorii naţionale a Chinei, intervine la o săptămână după ce autorităţile locale au interzis un partid ce militează pentru independenţa Hong Kongului. Această decizie este o premieră după retrocedarea către China în 1997 a acestui teritoriu.Apariţia unei mişcări separatiste în Hong Kong, născută din cenuşa celei ample pentru democraţie din 2014 care a cerut în zadar reforme politice, a iritat puternic autorităţile chineze, ostile oricărui lucru ce ar putea submina integritatea naţională, notează France Presse.Joshua Wong, un lider al aşa-numitei "Revolte a umbrelelor" din 2014, şi-a exprimat luni temerile că mişcarea sa politică, Demosisto, ar fi următoarea pe listă întrucât militează pentru autodeterminarea fostei colonii britanice.Agnes Chow, una dintre cele mai proeminente figuri ale Demosisto, a primit interdicţie în ianuarie să se prezinte la alegerile parlamentare parţiale."Trebuie să protejăm şi să apăram libertatea de asociere în Hong Kong", a declarat Wong la manifestaţie.

Interzicerea săptămâna trecută a Partidului Naţional din Hong Kong (HKNP) ridică temeri şi în legătură cu adoptarea unei legi anti-subversiune, ce îngrijorează mediile de afaceri.



Articolul 3 din Constituţia mini-teritoriului semiautonom revenit în 1997 sub suveranitatea Beijingului prevede ca Hong Kongul să pregătească un proiect de lege privind securitatea naţională pentru interzicerea "trădării, secesiunii, (şi) subversiunii" împotriva guvernului central chinez.



Această clauză nu a fost niciodată aplicată din cauza temerilor profunde ale opiniei publice cu privire la repunerea în discuţie a drepturilor Hong Kongului, precum libertatea de exprimare şi presa.



La rândul său, şeful executivului local, Carrie Lam, a reafirmat luni într-un discurs că Hong Kongul ar trebui "să apere puternic suveranitatea, securitatea şi interesele de dezvoltare ale Chinei".



Unii critici ai influenţei chineze spun că Hong Kongul este treptat încorporat în China prin proiecte de ajutor financiar şi de infrastructură destinate să ducă la dispariţia frontierelor.



Printre acestea este noua legătură feroviară dintre Hong Kong şi China continentală, deschisă luna trecută. Acest proiect cedează Beijingului o parte a teritoriului fostei colonii britanice şi este denunţat de critici ca un cal troian al gigantului asiatic.



În plus, un pod gigantic care va lega Hong Kongul şi Macao va fi deschis în octombrie, în ciuda întârzierii proiectului.



Dar, în ciuda nemulţumirii populaţiei faţă de ingerinţa chineză, manifestaţiile par să atragă din ce în ce mai puţini oameni.