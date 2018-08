Mii de persoane au participat la protestele antiguvernamentale in marile orase ale tarii - grupaj

Mii de persoane au participat la protestele antiguvernamentale organizate sâmbătă seara în marile oraşe din ţară, peste 10.000 de persoane fiind în stradă la Iaşi, alte 8.000 la Timişoara şi peste 5.000 în Sibiu. Proteste cu participare mai redusă au avut loc şi în alte oraşe din ţară, precum Bistriţa, Piatra Neamţ, Constanţa, Oradea, Târgu Mureş, Craiova, Galaţi şi Reşiţa. * Aproximativ 10.000 de persoane au luat parte sâmbătă seara la Iaşi la marşul de protest "Solidari cu Bucureştiul", organizat împotriva actualei guvernări. Ca şi în seara precedentă, majoritatea manifestanţilor s-au întâlnit în Piaţa Unirii, lângă statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Bărbaţi, femei cu copii în braţe sau în landouri, tineri şi bătrâni, au venit cu steaguri sau cu fluiere şi vuvuzele, au scandat lozinci, după care au luat parte la marşul de pe arterele importante din centrul Iaşului. În momentul plecării din Piaţa Unirii, la mitingul de protest erau 6.000 de persoane, pe traseu numărul lor ajungând la aproximativ 10.000. Manifestanţii au trecut prin faţa sediului PSD şi a imobilului în care funcţionează Consiliul Judeţean şi Prefectura Iaşi, fluierând şi scandând lozinci antiguvernamentale. Cu toate că manifestanţii au spus că sunt indignaţi din cauza incidentelor de la Bucureşti, protestul de la Iaşi a fost unul paşnic. În timpul marşului, din cauza numărului mare de participanţi, circulaţia vehiculelor pe arterele principale a fost blocată sau deviată, manifestanţii mergând pe stradă, pe unul din sensurile de circulaţie. După mai bine de o oră de mărşăluit pe străzi, mulţi dintre manifestanţi au revenit în Piaţa Unirii, au cântat imnul naţional în timp ce au aprins lanternele telefoanelor şi au fluturat steagul naţional. Ei au continuat să scandeze lozinci împotriva PSD. După ora 22,15 numărul manifestanţilor a început să se micşoreze, la ora 22,50 în Piaţa Unirii rămânând câteva persoane. * Protestul de la Timişoara, la care au luat parte, sâmbătă seara, în jur de 8.000 de persoane, s-a încheiat la ora 23,00 cu intonarea Imnului de stat, fără incidente. "Să sperăm că, prin proteste noastre, vom putea ajunge să fim mândri cu adevărat, că suntem români (...)", au transmis la final reprezentanţii Timişoarei Civice, organizatorul protestului. În momentul încheierii oficiale a mitingului, în Piaţa Operei mai erau peste 1.000 de persoane care fluturau steaguri tricolore. * Peste 5.000 de protestatari au mărşăluit timp de patru ore pe principalele bulevarde din municipiul Sibiu, după care au pichetat sediul organizaţiei judeţene a PSD, cerând demisia Guvernului şi a lui Liviu Dragnea. Printre participanţi s-au aflat şi membri ai organizaţiilor PNL şi USR, fiind prezentă şi lidera liberalilor sibieni, deputatul Raluca Turcan. Aceasta a precizat, pentru AGERPRES, că este prezentă "ca simplu cetăţean". Majoritatea protestarilor a venit cu steaguri şi vuvuzele şi au scandat: "Demisia", "Jandarmeria apără hoţia", "Afară cu PSD din ţară", "Partid de hoţi şi de mafioţi". Coloana de manifestanţi s-a oprit şi în faţa casei preşedintelui Klaus Iohannis, unde au aplaudat şi au scandat "Iohannis nu uita, Sibiu-i de partea ta". Duminică, participanţii vor mărşălui între orele 19,00 - 22,00, pe traseul: "Piaţa Unirii - Calea Dumbrăvii - B-dul. Mihai Viteazu - sensul giratoriu aflat la intersecţia dintre str. Rahovei cu B-dul. M. Viteazu şi retur. În situaţia în care la acţiune vor fi peste 5.000 de persoane, traseul de mai sus se modifică, iar din sensul giratoriu aflat la intersecţia dintre str. Rahovei cu B-dul. M. Viteazu, participanţii vor continua marşul pe str. Rahovei - str. Semaforului - str. Ştefan cel Mare - str. Bâlea - Parcul Tineretului", a anunţat Primăria Municipiului Sibiu. * Aproximativ 3.000 de persoane au protestat şi în municipiul Cluj Napoca, manifestaţia încheindu-se în jurul orei 23,15, după ce demonstranţii, care au blocat timp de trei ore intersecţia din faţa Prefecturii, s-au reîntors în Piaţa Unirii. Cele câteva sute de persoane rămase în stradă au mai scandat o vreme mesaje antiguvernamentale şi apoi s-au împrăştiat. În timpul protestului nu au existat incidente şi nici ciocniri cu jandarmii, manifestanţii eliberând intersecţia pentru a lăsa să treacă două ambulanţe. * Peste 3.000 de braşoveni s-au aflat sâmbătă seara pe marile bulevarde ale oraşului, protestând împotriva coaliţiei PSD-ALDE şi a Guvernului. Numărul protestatarilor a crescut de la o oră la alta după plecarea din faţa sediului Prefecturii, unde s-au adunat începând cu ora 18,00. În punctul maxim al acţiunii de protest, aproximativ 4.000 de oameni mărşăluiau pe stradă. Dacă vineri seara protestatarii s-au deplasat în Piaţa Sfatului, după care au străbătut mai multe bulevarde din oraş până la ora 23,30, sâmbătă au ales un alt traseu, respectiv bulevardul 15 Noiembrie-Calea Bucureşti-strada Uranus-bulevardul Saturn-strada Zizinului- Prefectură-Piaţa Sfatului. ''Demisia'', ''PSD-ciuma roşie'', ''Fără penali în conducerea statului'', ''Jos Guvernul'', ''Uniţi, salvăm toată România'', ''Ieşiti din casă dacă vă pasă'', ''Dragnea, la puşcărie'', ''Justiţie nu corupţie'', ''Nu plecăm'', ''Bucureşti nu uita, Braşovu-i de partea ta'' au scandat manifestanţii. Pentru prima dată la acţiunile de protest, s-au scandat lozinci şi împotriva jandarmilor: ''Jandarmeria apără hoţia'', ''Jandarmeria PSD'', faţă de anul trecut când jandarmii au primit flori în timpul unui protest în faţa Prefecturii. Acţiunea de protest s-a desfăşurat fără incidente şi s-a încheiat în jurul orei 23,30, în Piaţa Sfatului. * Peste 3.000 de persoane au manifestat, sâmbătă seara, în municipiul Baia Mare. Aceştia s-au strâns iniţial în Piaţa Revoluţiei, unde timp de aproape o oră au discutat aprins situaţia creată de actuala guvernare, dar şi despre corupţia din administraţia locală şi faptul că mii de persoane din oraş au fost obligate să plece la muncă în străinătate. Din piaţa Revoluţiei, protestatarii au plecat într-un marş prin zona centrală a municipiului Baia Mare, timp în care au strigat lozinci anti-PSD şi anti-Guvern, folosind vuvuzele şi fluiere. După o scurtă oprire în faţa sediului PSD Maramureş, unde lozinca strigată a fost "Hoţii", protestatarii şi-au continuat marşul, iar la revenirea în Piaţa Revoluţiei cei prezenţi au cântat Imnul României, zeci de persoane ieşind la geamuri sau pe balcoanele din blocurile învecinate. La marş au fost prezenţi numeroşi turişti din zona Banatului, Dobrogea şi Braşov. Pe toată durata marşului, protestatarii au fost însoţiţi de echipaje mixte de poliţişti şi jandarmi. Nu au fost înregistrate incidente. * Protestul antiguvernamental de la Oradea a început, la ora 19, cu doar 20 de oameni în Piaţa Unirii, încet au mai venit şi alţii, până spre 200, pentru ca la ora 20,30 să pornească în marş pe un traseu mai lung din oraş, incluzând sediiile ALDE, PNL, PSD şi Prefectura. Pe traseu s-au mai alăturat şi alţi orădeni, astfel încât la un moment dat erau peste 400 de protestatari. S-au scandat lozinci adresate Jandarmeriei: "Jandarmeria/Nu apăra hoţia" şi anti-PSD: "PSD, ciuma roşie", "Demisia", "Hoţii", "Jos, Guvernul","Anticipate", dar şi "Unitate", "Fără implicare nu va fi schimbare". Oamenii, purtând pancarte, steaguri tricolore, ale UE şi chiar ale SUA, au pornit în marş pe strada Moşoiu, centrul civic, bulevardul Magheru. La intersecţia cu Magheru, în faţa sediului PNL Bihor, oamenii au strigat: "PNL, hotărăşte-te!". Câteva case mai încolo, pe strada George Enescu s-au oprit la sediul ALDE Bihor, pentru a huidui: "ALDE şi PSD/Aceeaşi mizerie!", "Hoţii", "Ultima soluţie, înc-o revoluţie", "Anticipate". Marşul a continuat până în Parcul Traian, în faţa clădirii în care funcţionează Prefectura şi Consiliul Judeţean, scandând: "Ne oprim la Prefectură/Fiindcă nu vrem dictatură", după care au traversat Crişul repede, pe pasarelă, către sediul PSD, unde s-au auzit foarte puternic: "PSD, ciuma roşie" şi "Afară, afară cu PSD din ţară", "Demisia!" Puţin înainte de ora 22, oamenii au ajuns din nou în Piaţa Unirii, au mai ascultat Imnul golanilor, şi pentru că jandarmii i-au atenţionat că la ora 22,00 se încheie perioada autorizată, lumea a început să plece. Manifestarea s-a desfăşurat fără incidente. * Aproximativ 100 de persoane s-au adunat sâmbătă seara, începând cu ora 19,00, în faţa Palatului Administrativ din municipiul Bistriţa, în a doua seară de proteste antiguvernamentale, numărul fiind de 10 ori mai mic decât cel înregistrat în seara precedentă. Timp de o oră şi jumătate, protestatarii au stat separaţi în grupuri distincte, fără să scandeze, agitând doar steaguri tricolore. Unii dintre ei au purtat tricouri cu mesaje de tipul "Nu cedăm", "The day we give in is the day we die" sau "Fără penali", iar un bărbat a ales să vină la protest ţinând în mână o biblie. În jurul orei 20,30, la iniţiativa unui tânăr, protestatarii s-au grupat şi au început să discute despre aşteptările lor de la clasa politică, despre importanţa votului şi despre cum pot fi convinşi tinerii să rămână în ţară. De asemenea, s-a intonat Imnul României. O parte dintre protestatari au folosit acest prilej pentru a începe să scandeze şi s-a strigat "Jos penalii", "Jos corupţia", "Fără penali în funcţii publice", "PSD, ciuma roşie". Protestul s-a încheiat în jurul orei 22,00 fără incidente. * În jur de 500 de persoane, între care şi familii care lucrează în străinătate, au protestat, sâmbătă seara în Târgu Mureş, scandând lozinci anticorupţie şi anti PSD. Pe parcursul manifestaţiei participanţii s-au deplasat de mai multe ori în jurul Pieţei Trandafirilor şi au scandat "Jos PSD!", "DNA, să vină să vă ia!", "PSD, ciuma roşie!" şi şi-au exprimat solidaritatea cu manifestanţii din Piaţa Victoriei. În timpul protestului au fost afişate pancarte cu textul "CCR - sluga PSD!" şi "Fără penali în funcţii publice!". AGERPRES / (autori: Daniela Malache, Otilia Halunga, Isabela Paulescu, Elena Stanciu, Jana Pintilii, Leontin Cupăr, Eugenia Paşca, Tina Ţucui, Dorina Matiş, editor: Irina Poenaru, editor online: Daniela Juncu)