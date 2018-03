Mii de posturi urmeaza sa fie ocupate in Armata Romana. Ce a declarat ministrul Apararii Nationale

"Am încercat astfel să dăm o şansă celor care, de pildă, până acum nu puteau trece din corpul subofiţerilor în cel al ofiţerilor pentru că fie nu mai îndeplineau criterii de vârstă, şi atunci am mărit limita de vârstă până la care se poate merge, spre exemplu, la Academia Militară, iar pe de altă parte împreună cu Direcţia Medicală am modificat criteriile ce ţin de evaluarea medicală a celor care doresc să meargă mai departe în carieră. Mă refer aici în speţă la cei care au fost în teatre de operaţii, cei care au fost răniţi în teatre de operaţii şi desigur nu mai îndeplineau condiţiile de a merge mai departe. Asta pentru că statul român nu trebuie să îi pedepsească pe aceştia pentru că existau nişte ordine de ministru care la vremea respectivă corespundeau, dar acum nu mai corespund. Eu cred că trebuie să dăm o şansă celor care s-au sacrificat pentru această ţară, pentru a trece din corpul subofiţerilor în cel al ofiţerilor", a susţinut ministrul Fifor.