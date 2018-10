Miile de pelerini care s-au adunat la Iasi vor putea trece pe la moastele Sfintei Mucenite Ecaterina - LIVE VIDEO

pelerinaj parascheva iasi 29 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moastele Sfintei Ecaterina au fost aduse joi, 11 octombrie 2018, din Grecia, cu prilejul sarbatorii Sfintei Parascheva. Mana dreapta a Sfintei Ecaterina a fost adusa din orasul Katerini, Grecia. Avionul de transport a aterizat in jurul orei 18 la aeroport, iar la ora 19 a avut loc intampinarea la Catedrala Mitropolitana. Moastele Sfintei Ecaterina vor fi aduse de Arhim. Barnaba Leontiadis, vicar administrativ al Mitropoliei de Kitrous, Katerini si Platamonas. Citeste si: Mesajul transmis de IPS Teofan de Sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva In fiecare an, sarbatoarea de pe 14 octombrie este o sarbatoare a bucuriei duhovnicesti, a credintei vii si marturisitoare si o dovada ...