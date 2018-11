Mike Pence va efectua saptamana viitoare o vizita oficiala in Japonia

Prințul Charles se teme pentru bebelușul lui Meghan Markle Prințul Charles și-a exprimat îngrijorarea față de nepotul său nenăscut, într-un discurs pe care l-a ținut în timpul vizitei sale regale în Ghana. Citește mai departe...

O fetita din Petrosani a fost gasita la o saptamana dupa disparitie: O luase un barbat, ca sa primeasca pomana Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.

4 zodii care au succes in tot ceea ce fac Oamenii îşi stabilesc de multe ori diverse obiective, de-a lungul vieţii. Dar aceste zodii reuşesc în orice îşi propun! Citește mai departe...

Inspectia Judiciara cerceteaza mai multi membri ai Forumului Judecatorilor care au cerut revocarea lui Lucian Netejoru Inspectia Judiciara face cercetari preliminare in cazul mai multor membri ai asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania care au redactat, avizat si promovat un studiu in care erau analizate Protocoalele de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii si diverse autoritati judiciare cu competenta ...

Floyd Mayweather, reactie incredibila inainte de meciul cu Nasukawa Legenda boxului american Floyd Mayweather a anunţat că a decis să anuleze meciul pe care urma să-l dispute împotriva luptătorului japonez de kickboxing Tenshin Nasukawa, pe 31 decembrie la Saitama. Citește mai departe...

Descinderi la membrii unei grupari de proxeneti care racolau femei Poliţiştii prahoveni fac, joi dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar în care nouă persoane ...

Daca ai plecat, du-te și semneaza tot soțului! Atunci ai facut o chestiune de dreptate inaintea lui Dumnezeu / VIDEO Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie! Ești bărbat, te-ai îndrăgostit de altă femeie! Du-te și dă femeii casa și copiii, trece pe numele lor tot și du-te în lumea ta, la “drăguţă”, muncește din nou și fă o altă gospodărie. Că tot te-a luat că ești tare și mare! Trebuie să te ia The post Dacă ai pl ...

Acuzați grave aduse medicului care nu a raspuns la telefon in cazul lui Busu Octavian Istrătoaie, șeful Clinicii de Cradiologie din Craiova, a fost pus la zid de opinia publică pentru că nu ar fi răspuns la telefon atunci când i s-a cerut ajutorul în cazul actorului Florin Busuioc. probleme par că se țin lanț însă pentru Istrătoaie. Octavian Istrătoaie, şeful secţiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenţă Craiova, […] The post Acuzați grave aduse medicului care nu a răspuns la telefon în cazul lui Busu appeared first on Cancan.ro.

Dialog cutremurator intre un polițist și un șofer care i-a atenționat prin flash-uri pe ceilalți participanți la trafic ca urmeaza un radar: „Aveți copii?” Poliția Română încearcă tot posibilul pentru a-i face pe șoferi să renunțe la obiceiul de a-i atenționa pe ceilalți participanți la trafic că urmează un radar sau o patrulă de poliție în apropiere. Polițiștii argumentează că prin stoparea acestui obicei, pot fi prinși acei șoferi care sunt dați în urmărire națională sau internațională. Poliția Română […] The post Dialog cutremurător între un polițist și un șofer care i-a atenționat prin flash-uri pe ceilalți participanți la trafic că urmează un radar: „Aveți copii?” appeared first on Cancan.ro.