Mike Pompeo: "SUA vor continua sa stea alaturi de Romania in eforturile de a mentine valorile democratice si statul de drept"

Mike Pompeo, secretarul de stat american, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Oficialul a apreciat contributia tarii noastre la securitatea globala si sacrificiile pe care aceasta le-a facut in teatrele de razboi, mentionand ca Statele Unite vor continua sa sustina Romania in "eforturile de mentinere a valorilor democratice si a statului de drept". In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman de Ziua Nationala. In aceasta zi celebram cu toti romanii cea de-a 100 aniverstare a crearii statului modern Romania si reflectam la prietenia noastra si parteneriatul strategic. Romani ...