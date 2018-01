Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California

Fostul pugilist Mike Tyson şi-a deschis o fermă de cultivare a cannabisului în California, a doua zi după ce vânzarea şi consumul de marijuana în scop recreaţional au devenit legale în acest stat. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Mike Tyson a cumpărat un teren de 16 hectare în Valea Morţii din California pentru noua sa îndeletnicire. California a devenit cel de-al şaselea şi cel mai populat stat american care pemrite vânzarea produselor din canabis tuturor clienţilor cu vârsta peste 21 de ani. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Colorado, Washington, Oregon, Alaska şi Nevada au fost primele care au legalizat vânzarea marijuanei în scop recreaţional într-un sistem reglementat de stat, pe bază de licenţă şi cu plata taxelor. Massachusetts şi Maine urmează să adopte reglementări similare în cursul acestui an. În Colorado, fostul rutier Floyd Landis se ocupă de cultivarea de marijuana. #MustWeed Mike Tyson to open 40-acre cannabis ranch after California legalis... https://t.co/BAmf7596xF #Cannabis #Stocks & #Crypto pic.twitter.com/fs7Uhh4cqh — #FORTUNE420.COM® (@Fortune420Group) January 2, 2018 Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.