Milioane de romani se vor bucura! Ce se va intampla cu tichetele de masa

tichete de masa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salariatii romani au un nou motiv de bucurie. Desi s-a vorbit despre varianta scoaterii lor din sistem, Ministerul Muncii surprinde din nou. Totul este prevazut in doua proiecte de ordin postate pe site-ul ministerului. Este vorba despre tichetele de masa si de cresa acordate din mai pana in noiembrie. Potrivit actelor normative, valoarea nominala a unui tichet de masa nu va putea depasi 15,18 lei, in timp ce valoarea pentru tichetul de cresa creste la 450 lei. “Pentru semestrul I al anului 2018, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin ...