Militarii din Constanta se alatura Campaniei Ziua Nationala de Curatenie. Actiunea se desfasoara la nivel national

"Potrivit organizatorilor, anul acesta, acţiunea se desfăşoară în context global, în 150 de ţări, sub numele „World Cleanup Day”, o activitate puternică de ecologizare şi de responsabilizare a populaţiei privind deşeurile, la care au fost invitate să participe, ca partenere, toate instituţiile publice din România, alături de cetăţenii voluntari ai comunităţii.



Acest concept unic în România, acela de a stabili o zi de curăţenie în toată ţara, care adună cetăţenii din toate categoriile sociale, reprezintă, în primul rând, o acţiune de conştientizare a rolului pe care fiecare dintre noi îl avem în societate, un mod de a ne asigura că suntem parte a unei lumi care îşi doreşte să facă o diferenţă prin puterea propriului exemplu. Experienţa implicării directe are negreşit rezultate miraculoase şi suntem convinşi de faptul că viitorul nostru poate arăta mai bine printr-o implicare activă în astfel de proiecte" - au transmis reprezentanţii MApN.

Ministerul Apărării Naţionale se va alătura Campaniei „Ziua Naţională de Curăţenie” derulată de Asociaţia Viitorul în Zori / „Let’s Do It, Romania!”, care se va desfăşura în data de 15 septembrie, pe întregul teritoriul naţional.Potrivit MApN, peste 2.100 de militari şi personal civil din structurile M.Ap.N. vor participa voluntar la acest proiect de responsabilitate socială, care presupune acţiunea efectivă de strângere a deşeurilor (plastic, sticlă, metal, mobilă, electronice, etc.). Zonele unde vor acţiona au fost stabilite de către coordonatorii de proiect ai Asociaţiei Viitorul în Zori şi se află pe raza judeţelor: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj,, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiş, Vaslui, Vrancea.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanţa