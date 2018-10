Militarul decedat in accidentul de pe Șoseaua Mangaliei din Constanta va fi condus maine pe ultimul drum. Zeci de mesaje de condoleante transmise (video)

”De ce??????????????Nu pot să cred! Dumnezeu să te odihnească, Cosmine! Ne vei lipsi! Condoleanțe familiei :(



Ai plecat cam devreme de lângă noi fratele meu Cosmin Duca” - sunt doar câteva dintre mesajele transmise de cei care l-au cunoscut pe Cosim Duca.

Cosmin Duca, militarul de pe fregata Regele Ferdinand, decedat în accidentul teribil ce a avut loc ieri dimineață pe Șoseaua Mangaliei din Constanța va fi condusă mâine pe ultimul drum. Funeraliile vor avea loc în localitatea natală, Luncavița, din județul Tulcea de la ora 13.00.De la aflarea teribilei vești, prietenii și cei care l-au cunoscut pe Cosmin Duca postează în continuu pe Facebook mesaje de condoleanțe pentru familia îndoliată.Reamintim că, la data de 28 octombrie a.c., ora 04.50, pe șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, in apropierea intersecției cu strada Pandurului, un autoturism înmatriculat în Constanța, condus de o persoană neidentificată încă, a accidentat mortal un pieton, in vârstă de 22 de ani, domiciliat pe raza județului Tulcea.Potrivit IPJ Constanța, după producerea accidentului, autorul a părăsit locul faptei fara încuviințarea organelor de poliție. Polițiștii constănțeni au început cercetările pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului și pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au condus la evenimentul rutier.Ieri în jurul orei 15.30, bărbatul care ar fi produs accidentul mortal s-a prezentat la sediul Serviciului Rutier Constanța. Bărbatul are vârstă de 32 de ani și este din Constanța.Politistii constănțeni efectueaza cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și părăsire a locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.Ulterior, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore iar astăzi este prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.Conform unor surse acesta a susținut în fața anchetatorilor că se întorcea împreună cu soția sa care este însărcinată de la o petrecere și a crezut că a lovit un câine nu o persoană.Sursa foto: Facebook/Liga Militarilor ProfesioniștiSursa Video: YoutubeCitește și: