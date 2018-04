Millie Bobby Brown, cunoscuta din serialul „Stranger Things”, a devenit cea mai tanara persoana din lista Time a celor mai influenti oameni din lume

Actriţa britanică Millie Bobby Brown, în vârstă de 14 ani, cunoscută din serialul „Stranger Things”, a devenit cea mai tânără persoană inclusă de revista Time în lista celor mai influenţi oameni din lume. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În lista celor 100 cele mai influente persoane din lume au mai fost incluşi prinţul Harry, Donald Trump şi artista rap Cardi B. Brown a debutat în serialul Netflix la vârsta de 12 ani şi este considerat de jurnaliştii Time drept o actriţă „extraordinară”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Ea va juca în filmul „Godzilla: King of the Monsters” care urmează să fie lansat anul viitor, iar pentru cel de-al treilea sezon al „Stranger Things” ar fi încasat 3 milioane de dolari. Un număr de 45 de femei se află în lista de anul acesta a Time, un record pentru revistă, care include şi 45 de persoane cu vârste sub 40 de ani. Lista este împărţită în lideri, artişti, pionieri, simboluri şi titani şi îşi propune să atragă atenţia asupra „oamenilor a căror muncă de astăzi va defini cursul istoriei din anii următori”. Despre prinţul Harry, inclus în lista de anul acesta, cântăreţul şi compozitorul Elton John a spus că „este o bucurie” să vadă că a „moştenit căldura mamei lui, simţul umorului şi curajul de a susţine cauzele în care crede cu adevărat”. Au mai fost selectaţi Rihanna, Kim Jong-un, Mohammed bin Salman, prinţul Arabiei Saudite, Ruth Davidson, liderul Conservatorilor scoţieni, Sadiq Khan, primarul Londrei, activista Tarana Burke, care a iniţiat mişcarea Me Too, şi Christopher Wylie, sursa în cazul scandalului Cambridge Analytica - Facebook. ...