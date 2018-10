Minciunile domnilor, bucuria pomanagiilor: gaura de 800 milioane euro fonduri europene, inflatie record, deficit record, pret benzina record

Inca de la inceputul anului, era limpede ca Romania merge cu pasi grabiti spre o dezangajare de 800 de milioane de euro din fondurile europene. Am semnalat acest lucru in presa, din pozitia de disident in cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Ulterior, am demascat si o intreaga manopera frauduloasa in ceea ce priveste deschiderea unor apeluri cu dedicatie, prin care se punea la cale acordarea de fonduri nerambursabile prin eliminarea fazei de evaluare.