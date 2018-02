Ministerul Afacerilor Interne introduce un formular prin care superiorul poate semnala psihologului "stari atipice" ale angajatului

Ministerul Afacerilor Interne a finalizat săptămâna trecută o nouă metodologie privind cunoaşterea personalului, elementul de noutate fiind introducerea unui formular de semnalare pe care superiorul să îl completeze şi să îl pună la dispoziţia psihologului, dacă observă la un angajat "anumite comportamente, conduite, stări atipice", informează, sâmbătă, un comunicat de presă al instituţiei.

Sursa citată precizează că metodologia va fi aplicată de toate armele Ministerului Afacerilor Interne."Evenimentul înregistrat la începutul acestui an la Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti a determinat o intervenţie în acest domeniu, cunoscut fiind impactul pe care îl are orice derapaj comportamental al angajaţilor poliţişti sau militari. Accentul va fi pus pe cunoaşterea personalului, astfel încât psihologul să ştie care sunt aspectele care trebuie focusate în interviul pe care îl are cu angajaţii. S-a introdus astfel, ca noutate, Un formular de semnalare care va fi completat de superiorul direct al angajatului şi pus la dispoziţia psihologului, atunci când se identifică anumite comportamente, conduite, stări atipice (care sunt bine definite în acest formular)", se arată în comunicat.Potrivit sursei menţionate, atenţia psihologului se poate concentra pe problemele sesizate în respectivul formular, "care are rolul unui instrument ajutător pentru psiholog"."De aici mai departe, psihologul poate spune că nu există probleme sau poate face anumite recomandări care au în special un caracter preventiv, fie că va trebui monitorizat sau limitat la portul de armă pentru o perioadă, fie că trebuie să meargă la o testare psihologică sau la un control psihiatric", se adaugă în comunicat.