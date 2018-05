Ministerul Apararii Nationale va participa, cu militari si tehnica, la Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018

Ministerul Apărării Naționale va participa, cu militari și tehnică, la Expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private – Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018, a cărei deschidere oficială va avea loc miercuri, 16 mai, la ora 10.00, în cadrul Complexului expozițional ROMAERO S.A.Potrivit MApN, la această ediție, a șaptea, care se desfășoară între 16 și 18 mai, Forțele Terestre Române vor prezenta, în cadrul expoziției, elemente de echipament și armament din dotarea trupelor de infanterie – puști automate și semi-automate, mitraliere de companie și aruncătoare de grenade antitanc, căști și veste de protecție. Geniștii vor expune costume de protecție specifice, detectoare de metale și materiale explozive, roboți utilizați în intervenții EOD, precum și tehnică militară – MRAP și VAMTAC. De asemenea, în expoziția statică vor fi prezentate, printre altele, transportoare de trupe PIRANHA, tancuri TR 85, tehnică de rachete și artilerie terestră şi antiaeriană, autovehicule din dotarea Batalionului de Poliție Militară, precum și aparatură specifică domeniului Comunicații și Informatică.Aeronave ale Forțelor Aeriene Române - F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR, C-27 J Spartan, IAK-52 și IAR-330 Puma M/L - vor executa zboruri demonstrative, iar în expoziția statică vor fi prezentate elicoptere IAR 330 SOCAT și IAR 330 MEDEVAC, avioane F-16 Fighting Falcon, C-27 J Spartan și IAR 99 ȘOIM, un radar mobil TPS 79 R, un modul de comunicații și informatică dislocabil și un lansator de rachete sol-aer HAWK.Centrul de Scafandri, Direcția Hidrografică Maritimă, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ioan Murgescu” sunt structurile din Forţele Navale Române care participă la expoziție pentru a prezenta publicului tehnică și armament cu specificul apărării maritime. La BSDA 2018, scafandrii militari vor prezenta echipamente, materiale şi tehnică de scufundare utilizate pentru diferite lucrări subacvatice, precum şi programele de formare profesională organizate de Centrul de Scafandri.În prima zi a expoziției, militari din Direcția Generală de Informații a Apărării vor executa un exercițiu demonstrativ de combatere a terorismului.În cadrul standurilor special amenajate, Agenția de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, structuri aflate în subordinea, respectiv coordonarea Departamentului pentru armamente, vor prezenta demonstratoare tehnologice, prototipuri şi ultimele rezultate obţinute în cercetarea științifică militară.Pentru prima dată de la preluarea acestuia de către M.Ap.N., la expoziție va fi prezent și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, care va prezenta produse și proiecte de cercetare din domeniul de activitate.De asemenea, tinerii se vor putea informa în legătură cu profesia militară în cadrul stadurilor de prezentare a carierei de către militari din Forțele Terestre, Navale şi Aeriene, reprezentanți ai Universității Naționale de Apărare „Carol I” și ai Direcției generale management resurse umane.BSDA 2018 reprezintă un bun prilej pentru specialiști de a lua parte la conferințe legate de provocările din industria de apărare și securitate, de a fi la curent cu ultimele tehnologii dezvoltate de România în domeniul producției de armament și cu planurile de achiziții ale Ministerului Apărării Naționale. De asemenea, vor afla ultimele tendințe în dezvoltarea industriei aerospațiale și vor fi informați în legătură cu impactul amenințărilor cibernetice în regiunea Mării Negre.La această ediție vor fi prezenți peste 270 de expozanți din 25 de țări din America, Europa și Asia și delegații militare din Arabia Saudită, Bulgaria, China, Croația, Egipt, Liban, Lituania, Pakistan, Portugalia și Vietnam.Miercuri, 16 mai, agenda expoziției mai cuprinde sesiuni de prezentare dedicate domeniilor terestru, naval și aerian, joi, 17 mai, este programată conferința WeAreNATO ”TechSpring into the Future”, iar ziua de 18 mai este dedicată prezentărilor pe teme de cybersecurity.Primele două zile ale expoziției sunt rezervate specialiștilor în domeniu și oamenilor de afaceri, iar ultima zi este deschisă și publicului larg.