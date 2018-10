Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale sustine specializarea romanilor in stiinte digitale prin intermediul parteneriatului cu organizatia Digital Nation

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Petru Bogdan Cojocaru, sustine demersurile tinerilor de a se implica activ in actiuni ce vin in sprijinul societatii. Astfel, la inceputul acestei saptamani, a fost semnat un acord de colaborare intre MCSI si Asociatia Digital Nation, in vederea sprijinirii programului national de dobandire a competentelor digitale in randul cetatenilor, asumat de aceasta structura. „Este imbucurator sa vad ca tinerii cu potential se implica si demareaza proiecte cu impact asupra unui numar mare de cetateni. Digital Nation vine cu o abordare moderna, reusind sa faca dintr-un proces de specializare tehnica o experienta foarte dinamica si relevanta. Totodata, ritmul de ...