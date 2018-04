Ministerul Dezvoltarii aloca o finantare de peste 7 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de termoficare din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a transmis o adresa municipalitatii iesene prin care informeaza in legatura cu alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii aferente modernizarii sistemului de termoficare din oras. Este vorba despre proiectul „Extinderea retelei primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din municipiului Iasi”, care va primi in acest an suma de 2.333.330 lei, si de proiectul „Refacerea izolatiei magistralei de legatura 2×Dn1100”, care va primi 4.946.670 lei. „Am lansat licitatiile pentru extinderea sistemului de termoficare spre Bucium si Copou, dar si pentru reabilitarea magistralei de legatura dintre C ...