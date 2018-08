Ministerul Educației cere retiparirea manualului de Geografie pentru clasa a VI-a

Ministerul Educației Naționale solicită Editurii Didactice și Pedagogice (EDP) retipărirea în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a. În acest caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care își rezervă dreptul de a îi acționa în instanță pe cei vinovați pentru daunele aduse, arată un comunicat de presă al ministerului Educației. […] Articolul Ministerul Educației cere retipărirea manualului de Geografie pentru clasa a VI-a apare prima dată în AM Press.